Cento giorni di Festival. L’"Estate" alle porte. Ogni sera un evento e per tutte le età

"Estate aglianese", pronta la terza edizione con eventi al parco di Carabattole, in piazza Gramsci e al parco Pertini. Il sindaco Luca Benesperi, l’assessore alla cultura e commercio Giulia Fondi e Luca Nesti dell’associazione Artigiano che cura "Carabattole love park", hanno presentato il programma degli eventi al parco di Carabattole e in piazza Gramsci, mentre il programma al parco Pertini è in fase di definizione. Ci saranno attrazioni per tutte le età. "Carabattole love park" nell’omonimo parco, prenderà il via il 24 maggio e si concluderà l’8 settembre, tra concerti, artisti vari, cover band, spettacoli, serate dance, cabaret, cinema, giochi, proposte enogastronomiche. Quest’anno grande spazio anche allo sport per assistere in diretta alle partite del Campionato europeo di calcio. Si parte il 24 maggio con i SusyQ e "Street food" da venerdì 24 a domenica 26, il 31 arriveranno i Banana Split per proseguire con artisti di diversa provenienza: dal rapper romano Piotta (7 giugno) all’eclettico Alberto Fortis (14 giugno), i Piqued Jacks (21 giugno) l’attesissima "Festa del Matteotti" (22 giugno) i torinesi Perturbazione (23 giugno), Cisco ex leader dei Modena City Ramblers (4 luglio), il cabaret di Paolo Migone (7 luglio) e tanto altro per tutta l’estate.

"Cento giorni di attività – spiega Luca Nesti –. Ogni settimana ci saranno due eventi di livello nazionale, ma saranno presenti anche realtà locali: commercianti, associazioni, band e scuole di danza. Ci sarà anche il palco libero dedicato ad artisti emergenti. Confermati i week end dedicati allo Street food, la rassegna enologica "CariMiVini" e "Art in the park" in chiusura, manifestazione di Street art che ha avuto tanto successo l’anno scorso".

Gli eventi in piazza Gramsci, a cura di Tag, mirano a raggiungere un ampio pubblico. Inizieranno il 14 giugno con un apprezzatissimo gruppo locale L’isola di Uait, per finire il 30 giugno con il concerto degli intramontabili Dik Dik, passando per attrazioni quasi ogni sera per tutte le fasce d’età: il 15 "Night Fever", il 16 c’è Mago Calandrino, il 22 torna in piazza la "Festa dei popoli", il 23 cabaret con Mattero Cesca e il 29 la tradizionale "Sagra del pesce". "Quest’anno sono riconfermati i tre luoghi fondamentali per gli eventi estivi: i parchi di Carabattole e Pertini e piazza Gramsci – spiegano il sindaco Benesperi e l’assessore Fondi –. Gli eventi in centro saranno arricchiti dalle iniziative della nuova associazione dei commercianti della piazza, che potranno portare altre proposte ed eventi. A tutti gli eventi in queste tre location si aggiungono, come di consueto, il Luna park nella seconda quindicina di giugno e tanti eventi collaterali. Ringraziamo l’Artigiano e Tag per la collaborazione e tutti gli sponsor".

Piera Salvi