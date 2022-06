Cento candeline sulla torta di Elia Festa a Villa Chiara

Elia Cesarini, nata in Friuli il 30 maggio del 1922, per amore si trasferì a La Lima, comune di San Marcello Piteglio. Due figli, appassionata di libri e radio, le è sempre piaciuto tenersi aggiornata leggendo i quotidiani, in particolare la cronaca. Da qualche anno si trova a Villa Chiara. Tutto lo staff e gli altri ospiti, per il bellissimo traguardo dei 100 anni, le fanno tantissimi auguri con il cuore. Si sono uniti agli auguri il vicesindaco di San Marcello Piteglio e, in videochiamata, il sindaco di Pistoia.

Tanti auguri anche dal nostro giornale.