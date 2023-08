Casello chiuso per ispezione delle barriere Autostrade per l'Italia informa che per ispezionare le barriere di sicurezza, la stazione di Pistoia sarà chiusa dalle 22 di mercoledì 23 alle 6 di giovedì 24 agosto. Si consiglia di entrare alla stazione di Montecatini Terme. Per ulteriori informazioni contattare il call center Autostrade.