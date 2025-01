"Caos. Lo spazio alla parola", le opere di Randazzo. Galleria Artistikamente, a cura di Giada Gasparotti

Sarà inaugurata domani, sabato primo febbraio (ore 17.30) alla Galleria Artistikamente di Pistoia (via Porta al Borgo 18) la personale di Marco Randazzo. "Caos. Lo spazio alla parola", questo il titolo della sua mostra a cura di Giada Gasparotti, ripercorre alcune delle fasi principali del suo percorso pittorico partendo da "Exagonum" e "Abstract" passando per "Appunti", sino ad arrivare a "Frame". "Dona spazio alla parola Randazzo – scrive la curatrice a proposito della mostra -: emerge netta, ripetuta, sovrapposta, talvolta spezzata da sfumature o volute imperfezioni. In un costante dinamismo espressivo in cui segno e colore dialogano, tramite il leitmotiv ìho tutto in testa ma non riesco a dirlo’, Randazzo sembra intravedere nell’arte l’unico mezzo espressivo per comunicare, vero ponte di connessione tra la profondità della sua anima e il mondo che lo circonda. L’uso della parola in pittura, presenza importante nelle Avanguardie artistiche del ‘900, esplosa poi con la poesia visiva e l’arte concettuale, riveste un ruolo fondamentale nelle opere dell’artista siciliano. Un’affinità quella con il verbo, che emerge subito dopo il suo iniziale e breve periodo figurativo e che si consolida nel tempo". L’artista nato a Siracusa, ma residente da molti anni a Milano si laurea dapprima in pittura, specializzandosi successivamente in arti visive con indirizzo grafica, presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Da quel momento inizia la sua carriera nell’arte che lo porta ad esporre in numerosi spazi espositivi e gallerie, in Italia e all’estero. La mostra resterà visitabile sino a sabato 8 febbraio, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per info: 335.5328810 o 335.6115334. l.m.