Montale, 7 aprile 2020 - E’ morto dopo essere caduto da un’impalcatura. Tragico incidente per un uomo di 61 di Montale ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via Carlo Marx a Fognano di Montale. L’uomo, un ex operaio tessile da non molto in pensione, stava svolgendo lavori di muratura in una porzione di fabbricato in ristrutturazione adiacente alla propria abitazione. La caduta è avvenuta da un’altezza di circa quattro metri. L’uomo è precipitato in uno spazio angusto tra una scala e una parete probabilmente picchiando più volte la testa e finendo a terra in un posto strettissimo che ha reso molto difficili anche i soccorsi. Sono intervenuti la Croce d’Oro di Montale, l’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Montale, i vigili del fuoco di Pistoia con due mezzi e i carabinieri della stazione di Montale.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi per la copiosa perdita di sangue e soprattutto per le ferite alla testa. I sanitari si sono adoperati con tempestività e con grande impegno, anche in una situazione di oggettivo disagio, per prestare i primi soccorsi al ferito e metterlo in condizione di essere trasportato. Hanno collaborato fattivamente all’intervento, insieme al medico e all’infermiere di turno, anche i volontari della Croce d’Oro e quelli della Misericordia di Montale. L’elicottero ha cercato di arrivare il più possibile vicino al luogo dell’incidente, un gruppetto di case affacciate su una piccola corte, nei pressi della località di Scali, nella valle dell’Agna.

Dapprima è atterrato in un campo vicino ma dall’altra parte del torrente, dove era difficile trasportare il ferito con la lettiga. Allora l’elicottero è andato ad atterrare nella vicina piazzola predisposta per l’elisoccorso e realizzata qualche anno fa dagli Alpini che si trova in via Gramsci, tra Fognano e Tobbiana. Il ferito è stato trasportato dalla Croce d’Oro nella piazzola, che nel frattempo era stata aperta dagli operatori della Misericordia, poi è stato caricato sull’elicottero che è decollato alla volta di Careggi. Nella piccola corte di via Marx sono restati i familiari, in uno stato di grande angoscia, mentre tanti vicini, affacciati alle finestre e ai cancelli d’ingresso delle loro case, manifestavano il loro dolore per la tragedia. Il rumore dell’elicottero e le sirene delle ambulanze hanno rotto il silenzio che regnava nelle strade e suscitato l’attenzione e l’ansia di tutta la comunità di Fognano. Qualche ora dopo è arrivata la notizia della morte facendo piombare nel lutto tutta la comunità.

Giacomo Bini