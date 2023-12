Bugia Film Festival: ecco i premi. Appuntamento alla Sala Soci Coop

Pomeriggio di emozioni bugiarde nella sala soci della Coop di Pistoia in viale Adua, a partire dalle 15;30. I partecipanti alla terza edizione del Bugia Film Festival, rassegna ideata e organizzata dall’Accademia della Bugia de Le Piastre, quest’anno sono stati oltre 150; due terzi dei quali provenienti dall’estero. L’organizzazione della manifestazione 2023 ha goduto della collaborazione dei Soci Coop di Pistoia. Dei 155 partecipanti ben 106 arrivano da fuori Italia, cioè da 30 Paesi diversi di tutti i continenti, mentre 48 sono stai i partecipanti italiani. Un duro lavoro per la giuria presieduta dal regista, e piastrese, Marco della Fonte, insieme alla montatrice Valentina Poddighe e al direttore della fotografia Stefano Bizzarri. Nel corso dell’iniziativa di oggi un premio speciale sarà assegnato all’attore toscano Sergio Forconi, interprete di tanti film, tra i quali il famoso "Berlinguer ti voglio bene". Un premio andrà anche al regista fiorentino Michele Coppini, autore del film "Dio è in pausa pranzo" e allo sceneggiatore e regista Alessandro Sarti. La cerimonia di premiazione è ad accesso libero e gratuito e terminerà con un rinfresco offerto a tutti i presenti.

Andrea Nannini