Buffa: "Gli americani non vengono per buttare soldi"

PISTOIA

Adesso il sogno si sta trasformando in obiettivo. Archiviata la pratica salvezza con le ultime tre affermazioni consecutive, il Pistoia Basket ha davvero capito di avere tutte le carte in regola per potersi giocare fino in fondo la qualificazione ai playoff. Il che rappresenterebbe un risultato sensazionale per la società biancorossa, data in estate come una delle principali candidate alla retrocessione in A2. Chiariamo subito: non dovesse essere agguantata la post season, resterebbe comunque una stagione da favola per l’Estra. Ma ora che è in ballo per un traguardo ancor più ambizioso, Della Rosa e compagni vogliono continuare a ballare e a stupire tutto il Paese. L’ultimo capolavoro è stato compiuto sabato a Napoli, sul campo della formazione che un mese fa si aggiudicava la Coppa Italia. All’ombra del Vesuvio è arrivato il successo numero 12 in stagione. A questo punto del campionato (è appena andata in archivio la 23esima giornata), solo una volta nella propria storia Pistoia era stata in grado di fare altrettanto bene: nell’annata 2015/16, chiusa dalla compagine allora allenata da Vincenzo Esposito al sesto posto in classifica. Nelle restanti stagioni in A1, al massimo si era toccata quota 10 vittorie all’ottava di ritorno (2013/14, 2014/15 e 2016/17). Un passo da record, insomma, quello della truppa di coach Nicola Brienza, attesa dal confronto con Treviso in programma sabato (palla a due alle 19) in un PalaCarrara che si annuncia ribollente di passione.

Nel frattempo, prosegue la trattativa per l’ingresso in società di alcuni investitori americani. Ricordiamo che nel corso della settimana passata, si è tenuta un’assemblea straordinaria dei soci del club, in occasione della quale è stato deliberato l’aumento di capitale a circa un milione e 400 mila euro. Il prossimo eventuale step – se tutto andrà per il verso giusto – sarà la sottoscrizione da parte degli investitori provenienti da Oltreoceano. Sull’argomento abbiamo interpellato un profondo conoscitore del basket a stelle strisce come Federico Buffa, che nella serata di domani si esibirà sul palco del Teatro Manzoni con "La Milonga del Fútbol". "Gli americani non vengono in Italia per buttare via i soldi. E il loro primo interesse sarà quello di investire in nuove infrastrutture, basta vedere quello che sta accadendo nel calcio di Serie A. Anche Rowan fra questi? Lo conosco bene, quando giocava a Pistoia era rappresentato dalla mia società. Raramente ho visto una persona con la sua applicazione, non si lamentava mai di niente".

Francesco Bocchini