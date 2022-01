Pistoia, 12 gennaio 2022 - Hanno bucato le gomme di un'auto della polizia. Quell'auto con la quale gli agenti erano arrivati nel ristorante per i controlli del green pass. Accade a Pistoia in quella che è stata una notte di follia.

Una coppia adesso è indagata per quanto accaduto in una sera di dicembre. I poliziotti sono entrati nel ristorante per un normale controllo del green pass. La coppia esibisce il green pass, che è regolare.

Ma allo stesso tempo comincia a inveire contro la polizia. Non solo, nell'allontanarsi bucano le gomme dell'auto con un coltello. Gli agenti continuano i controlli ma poi si accorgono che le gomme dell'auto sono state bucate.

Cominciano le indagini e scattano, alcuni giorni dopo, le perquisizioni in casa della coppia, perquisizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria.

Le perquisizioni sono state eseguite dalla Squadra di Polizia Amministrativa della Divisione PASI, in collaborazione con la Squadra Mobile, la Digos e personale del Gabinetto di Polizia Scientifica.

La donna è stata indagata in stato di libertà per violenza, minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale, interruzione di servizio, mentre entrambi sono indagati in concorso per danneggiamento aggravato e porto vietato di oggetti atti ad offendere.