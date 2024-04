Bottegone-Cerretese è il big match di giornata

Ottava giornata di ritorno fondamentale per i tornei, femminile e maschile, di serie D: si giocherà domani, sabato 6 aprile. Nel girone B di D donne, dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King di Bottegone Progetto Volley – Cerretese e al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano AM Flora – Porcari. Nel gruppo C di D donne, dalle 21 a Capannoli le locali si confronteranno con il Volley Aglianese-2. Nel raggruppamento B di serie D uomini, dalle 18 ad Alberghi di Pescia incontro tra Delfino e Migliarino. "Stiamo bene, abbiamo recuperato tutte le effettive e sappiamo che trattasi di un match fondamentale per la nostra stagione", asserisce il direttore sportivo di Bottegone, Luigi Speciale. Bottegone è secondo in graduatoria a 50, la Cerretese quarta a 47. Buggiano, settimo a 27, è motivatissimo dinnanzi a Porcari, decimo a 22: c’è voglia di successo, di confermare quanto di buono sta facendo il gruppo affidata ad Alessandra Pellegrini. È al completo e determinato, il Delfino Pescia: obiettivo battere la seconda della classe per scrivere una bella pagina di pallavolo.

G.B.