Bitumatura in via di Baggio Nuova a partire da domani . Da oggi scavi per una condotta in via del Bottaccio

Per permettere la bitumatura dopo i lavori effettuati per l’estensione della rete del gas metano in Valdibure, dal 14 al 22 novembre in via di Baggio Nuova sono previste modifiche alla viabilità: dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, in via di Baggio Nuova, nel tratto tra l’inizio di Villa di Baggio e l’abitato di Baggio, divieto di transito e di sosta. Consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza. Ci saranno i cartelli di preavviso. Per consentire a Publiacqua di completare i lavori di scavo per la sostituzione di una condotta fognaria, da lunedì 13 a venerdì 17 novembre, in via del Bottaccio sono previste modifiche alla viabilità: all’altezza del civico 31 di via del Bottaccio vietati transito e sosta. Sarà consentito il transito ai mezzi di soccorso ed emergenza e ai residenti da vicolo del Rondinello, con senso unico alternato regolato da movieri. Cartelli di preavviso.