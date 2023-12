Biblioteca ancora più ricca. I servizi dello Spi Cgil

Cresce. E diventa anche di più un punto di riferimento importante per soddisfare richieste ed ampliare l’offerta. Stiamo parlando della biblioteca dello Spi-Cgil. Dopo la generosa donazione di libri degli "Amici della San Giorgio", la biblioteca si arricchisce in modo significativo di nuovi volumi grazie al contributo dello Spi Cgil Toscana.

"I nuovi arrivi – spiega una nota – a disposizione del pubblico non sono scelte casuali, si contraddistinguono per la loro fruibilità, per essere adatti ad ogni tipo di lettore, per la loro qualità e per la loro "unicità", in quanto molti non sono presenti nella pur grande e capillare disponibilità della rete bibliotecaria pistoiese e toscana in generale. Un’offerta ampia con volumi che spaziano dalla narrativa e saggistica “al” e “sul” femminile, ai rischi ed alle tutele ambientali e del territorio, dalla disabilità, affrontata in modo non troppo convenzionale, alla storia del nostro territorio".

Il sindacato a questo proposito ricorda i molteplici modi per accedere alla biblioteca che sono diversificati e capaci di andare incontro a diverse tipologie di utenza. Vediamo quali sono: dal catalogo delle biblioteche di "LiberEtà" che è consultabile al link: https://biblioteca.spicgiltoscana.it/home/vetrina (è possibile prenotare il libro direttamente on line lasciando i propri recapiti; si verrà contattati per il

ritiro); dal referente del progetto "C’è un libro per te": informazioni e richieste di prestito sono possibili contattando Tiziano Storai, [email protected], cell. 347 5414837; nelle sedi dello Spi cgil e delle Leghe Spi.

Oppure Camper Spi-Cgil: è possibile prenotare i volumi anche al camper del sindacato. "Si ricorda che il camper ha anche una dotazione propria di un centinaio di libri tra cui scegliere sul momento – conclude la nota –. Infine per chi non avesse la possibilità di recarsi di persona nelle nostre biblioteche, il libro scelto sarà consegnato a casa dell’interessato.

Un servizio che lo Spi Cgil di Pistoia presenta con orgoglio nella consapevolezza che le biblioteche sono molto più di semplici magazzini di conservazione dei libri, rappresentano un punto di riferimento fondamentale contro le disuguaglianze sociali, la disoccupazione o la disinformazione. La sfida è farle crescere e diffonderne il servizio.