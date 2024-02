Betti si ricandida. Il sindaco punta al tris e presenta la squadra: "Mi rimetto in gioco"

Ferdinando Betti si candida a sindaco per il suo terzo mandato sostenuto da una coalizione formata da Partito Democratico, Partito Socialista, Italia Viva e la lista civica Vivere Montale. Continuità e concretezza sono le parole più usate durante la presentazione della candidatura e della coalizione, sia in riferimento al lavoro svolto dal sindaco nelle due legislature precedenti sia come valori da perseguire nel futuro mandato. Accanto al sindaco Betti, nella saletta al primo piano del circolo Arci di Montale, erano presenti il segretario del Pd di Montale Salvador Righi, il componente della direzione regionale del Partito Socialista Francesco Barontini, il coordinatore per la piana pistoiese di Italia Viva Lorenzo Romiti e il rappresentante della lista civica Vivere Montale Alessandro Galardini. Tutti hanno improntato i loro interventi a un deciso giudizio positivo sul governo delle giunte Betti negli ultimi dieci anni e all’esigenza di continuarlo "per il bene della comunità".

"Ho lo stesso entusiasmo e la stessa voglia del 2014 – ha detto Ferdinando Betti –, sono pronto, anzi siamo pronti a rimetterci in gioco, mi auguro che i cittadini riconoscano quello che abbiamo fatto e ci diano fiducia nelle cose da fare. Mi fa piacere l’apprezzamento delle forze della coalizione per l’esperienza compiuta – ha detto Ferdinando Betti – ora ci spetta andare avanti perché continuare vuol dire continuare a camminare. Le cose fatte sono il biglietto da visita non solo mio, ma di tutta la squadra che oltre alla concretezza nell’affrontare i problemi ha dimostrato serietà e una grande armonia e coesione. Lavoreremo per il futuro, per mettere insieme una squadra in continuità con il presente, ma anche con elementi e idee nuove".

"In questi dieci anni sono state realizzate opere che hanno cambiato in positivo il nostro paese – ha detto Salvador Righi del Pd – per questo abbiamo voluto la continuità, pensando a Montale ancorato alle tradizioni ma proiettato verso il futuro. Betti porta avanti questa visione e per questo vogliamo confermare questa squadra che secondo noi potrà continuare a fare bene per la nostra comunità".

"La nostra è una coalizione forte, leale e coesa – sostiene Francesco Barontini del Partito Socialista – che darà un segno di serietà e di prospettiva ai cittadini di Montale. La coalizione di centrosinistra ha lavorato in modo equilibrato e trasparente sempre nell’interesse dei cittadini, sempre con fatti e investimenti". "Ringraziamo Ferdinando per la sua disponibilità a ricandidarsi – dice Lorenzo Romiti di Iv – giudichiamo positivamente la sua esperienza pur nelle difficoltà dovute al covid e recentemente dall’alluvione, garantiamo lealtà e presenza sul territorio e siamo soddisfatti di essere in una coalizione senza estremismi e populismi".

"La nostra lista civica – dice Alessandro Galardini di Vivere Montale – è nata nel 2019 a sostegno del sindaco Betti, la cui azione amministrativa secondo noi è caratterizzata, oltre che da concretezza, anche da lungimiranza nel saper vedere le cose in prospettiva. Vogliamo recuperare quelle persone di area di centrosinistra che si sono allontanate dalla partecipazione attiva".

Per ora è stata presentata la candidatura di Betti e la coalizione, seguirà la presentazione del simbolo, del nome della lista. La coalizione sta lavorando al programma. "Intanto ci sono delle opere da completare in questi ultimi mesi di mandato – ha concluso Betti – e poi mi candido anche per realizzare quello che mi proponevo e non ho potuto fare dal 2019 al 2024 a causa del covid"

Giacomo Bini