Benesperi si ricandida. E oggi vertice del Cis

Luca Benesperi è pronto per il secondo mandato. Il primo cittadino ha annunciato la sua ricandidatura alle elezioni amministrative di giugno, sostenuto da una coalizione più ampia di quella che nel 2019 ha portato per la prima volta il centrodestra alla vittoria elettorale e quindi alla guida del Comune di Agliana. Insieme ai simboli di Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Forza Italia, che sostenevano Benesperi nel 2019, che da allora fanno parte della coalizione di maggioranza e ora riconfermano il sostegno alla sua ricandidatura, ci sono anche i simboli di Noi moderati e della nuova lista civica Benesperi sindaco. La ricandidatura di Benesperi sarà ufficialmente presentata sabato 23 marzo, alle ore 16, al Lago Primo Maggio, in via Ugo Foscolo. "Abbiamo fatto tanto e vogliamo fare ancora molto", questo l’obiettivo con cui la coalizione si presenta agli elettori per essere riconfermata ad amministrare Agliana nei prossimi cinque anni. E tra le cose fatte in questo mandato che sta per concludersi, Benesperi evidenzia una nuova pista ciclabile, la ristrutturazione della palestra della scuola don Milani di Spedalino, la nuova scuola in via Mallemort de Provence (i cui lavori dovrebbero concludersi entro giugno), l’acquisto dei locali per realizzare la nuova sede della biblioteca comunale, musica e spettacoli che in estate hanno animato il parco di Carabattole. Quello del sindaco uscente è il secondo nome che viene annunciato in vista della tornata elettorale di giugno, dopo l’annuncio di Guido Del Fante del Pd candidato a sindaco per il centrosinistra riunito, dopo divergenze e frammentazioni, in un’ampia coalizione composta da sette simboli per riconquistare il governo di Agliana. Ne fanno parte: Partito democratico, Azione con Calenda, Partito repubblicano italiano, Agliana in comune, Rifondazione comunista, Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana.

Intanto oggi c’è un importante appuntamento per Benesperi: la riunione dell’assemblea dei soci di Cis Spa, composta dai sindaci di Montale, Agliana e Quarrata per decidere sulla proroga dell’attività dell’inceneritore, che è di proprietà dei tre Comuni. Lui presenta la proposta di proroga gestionale a Ladurner fino al 31 dicembre 2024 e, in questi mesi, lavorare alla riconversione dell’inceneritore, per trasformare l’area in una piattaforma di economia circolare, ricevuta dal consigliere Alfredo Fabrizio Nerozzi (delegato all’ambiente e transizione ecologica). Domani, giovedì 21, ad Agliana è convocato il consiglio comunale (ore 21, in sala consiliare) per discutere l’adesione alla strategia internazionale definita “Rifiuti zero” per il contenimento degli effetti della crisi climatica.

Piera Salvi