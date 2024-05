Ben settanta iscritti al corso per l’emergenza

E’ iniziato martedì 30 Aprile il corso aperto a tutta la cittadinanza che darà nozioni su cosa è bene fare, ma soprattutto su cosa è bene non fare in caso di emergenza. Il corso ha visto la partecipazione di oltre 70 iscritti di ogni età alcuni dei quali già pronti a dedicare del proprio tempo agli altri, iniziando così l’attività di volontariato. La prima serata del corso è stata introdotta dal direttore ai servizi della Misericordia di Pistoia, Riccardo Fantacci, che ha ribadito quanto le porte dell’Arciconfraternita siano aperte a tutti. Stefania Passini – responsabile della formazione – ha spiegato come la proposta formativa della Misericordia di Pistoia sia sempre più completa andando ad offrire dai corsi rivolti ai bambini nelle scuole fino ad arrivare ai corsi per le emergenze. La lezione tenuta dal formatore Lorenzo Calistri, ha voluto fornire le prime nozioni di una corretta chiamata al 112, numero unico delle emergenze, e la conseguente gestione dell’attivazione dei soccorsi.

Ieri è stato il momento di parlare di rianimazione cardiopolmonare nel paziente adulto, manovre salvavita sempre più indispensabili da conoscere.

Con una media di oltre 70 servizi giornalieri, tra cui la maggior parte servizi di tipo ordinario, la Misericordia di Pistoia vuole ringraziare tutti quei volontari che ogni giorno dedicano gratuitamente del tempo agli altri e dà il benvenuto a chi vorrà avvicinarsi a questa grande famiglia fatta di tempo da dedicare agli altri ma anche di sorrisi, divertimento e condivisione.