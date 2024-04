Bartolini in campo con i 5 stelle: "Una vita spesa per la comunità"

Questa mattina, alle 11, nella sala consiliare, il Movimento 5 stelle presenta il proprio candidato a sindaco di Agliana alle prossime amministrative di giugno e le proprie idee per Agliana e per il futuro del territorio. "Un candidato a sindaco di spessore, che ha prestato la sua attività professionale e la propria vita al bene della comunità di Agliana", annunciano dal Movimento 5 Stelle. Il nome sarà ufficializzato oggi ma ad Agliana ormai circola da diversi giorni ed è quello del dottor Alessandro Bartolini, medico di famiglia in pensione da giugno 2022, conosciutissimo e molto apprezzato ad Agliana per come ha svolto la sua professione di medico per quarant’anni. A presentare il candidato del M5s ci saranno il coordinatore provinciale Simone Magnani, il capogruppo in consiglio comunale ad Agliana Massimo Bartoli e la rappresentante del gruppo territoriale pistoiese Susanna Zinzocchi. I pentastellati negli ultimi dieci anni sono stati all’opposizione nel consiglio comunale di Agliana e Massimo Bartoli (due volte candidato a sindaco) ha sempre ricoperto il ruolo di capogruppo.

"Il Movimento 5 stelle è sempre stato fedele ai propri ideali e punti programmatici proposti – affermano dal vertice provinciale -. Abbiamo lottato e stiamo lottando per la chiusura dell’inceneritore, contro la quotazione in borsa dell’acqua, in favore della trasparenza dell’attività amministrativa e continueremo a farlo". Con la candidatura del M5s, salgono a cinque i candidati a sindaco di Agliana. Il sindaco uscente Luca Benesperi è sostenuto da FdI, Lega, Forza Italia, Noi moderati e la lista civica Benesperi sindaco. Il candidato del centrosinistra Guido Del Fante è appoggiato da Pd, Azione con Calenda, Partito repubblicano italiano, Agliana in comune, Rifondazione comunista, Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana. Roberto Bertini è il candidato del Pci. Ambra Torresi guida la lista civica Agliana al Centro sostenuta da Italia viva, Psi, Udc, Agliana civica e associazione culturale Tempi nuovi popoli uniti. Resta l’incognita Nerozzi, ma sembra tramontata la sua candidatura a sindaco con la lista civica Forza Agliana Piana pistoiese per la Toscana, fondata a giugno 2023. Nerozzi nel gennaio 2023 è passato in maggioranza ed è probabile il suo sostegno al sindaco uscente, Luca Benesperi.

Piera Salvi