Baroncini ringrazia Calzolari: "Gran lavoro per Montecatini Parcheggi"

Un augurio di buon lavoro al nuovo amministratore unico di Montecatini Parcheggi & Servizi, Alessio Paolini, arriva da Luca Baroncini, consigliere comunale Lega Salvini Premier ed ex sindaco di Montecatini Terme.

"Desidero anche ringraziare l’AU uscente Gianluca Calzolari - ha aggiunto Baroncini - che ha saputo guidare la società con visione e determinazione durante il mio mandato di sindaco, portando l’azienda, assieme alla mia amministrazione, al rinnovo atteso da anni della concessione e del contratto. Gli conferii l’incarico in un momento assai critico per l’azienda che a causa del covid aveva difficoltà nei bilanci: sotto la sua direzione si è raggiunta stabilità sul piano economico-finanziario, che sarà duratura anche in caso di momenti negativi che non ci auguriamo più".

"Calzolari – prosegue ancora Baronicini – si è inoltre sempre battuto per risolvere l’annosa problematica, che avevamo ereditato dalla sinistra, dell’adeguatezza della sede: anche su questo con successo sarà a breve possibile, grazie al nostro e soprattuto al suo lavoro, trasferire i locali al Kursaal con la conseguenza che ci sarà un presidio del comune in una zona sensibile della città". Baroncini ricorda che Calzolari ha anche introdotto la possibilità di effettuare l’abbonamento mensile.

"Per questi motivi, oltre che per la sua grande capacità e creatività lo ringrazio per l’impegno messo in questi anni e per l’eccellente lavoro svolto. Con l’occasione voglio anche ringraziare tutti i dipendenti della società, dagli amministrativi agli ausiliari che stanno in strada, oltre ai revisori e al collegio sindacale: è stato un vero piacere lavorare per voi e vi sono grato".

Giovanna La Porta