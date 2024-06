Bandinelli e Nincheri: "Si inizia l’opposizione"

"Faccio i complimenti a Ferdinando Betti – esordisce Lorenzo Bandinelli, candidato del centrodestra – lui ha vinto e questa è la democrazia. A noi dispiace perché si sperava in un risultato diverso, ma è quello che ha espresso il voto e va accettato". "Faremo l’opposizione come l’abbiamo fatta nei cinque anni della legislatura precedente. Se la maggioranza proporrà delle decisioni che consideriamo giuste le approveremo altrimenti le contrasteremo". Bandinelli non può non far notare il brusco cambiamento di risultati tra le europee, nelle quali il centrodestra era avanti e le comunali. "E’ una differenza che mi aspettavo – dice Bandinelli – perché era già accaduta anche nelle precedenti elezioni comunali. Rispetto alle europee stavolta abbiamo perso 640 voti, potrei dire se avessi voglia di scherzare che è andata meglio rispetto al 2019 quando di voti ne perdemmo più di mille".

Bandinelli tiene molto a rivolgere un sentito ringraziamento alla sua squadra. "Il mio grazie va a tutti i candidati della lista e in particolare alle loro famiglie e anche alla mia naturalmente – afferma Bandinelli – perché non si sono mai risparmiati in una campagna elettorale che abbiamo iniziato cinque mesi fa, si sono dimostrati una squadra veramente in gamba".

Lorenzo Bandinelli ha dimostrato molto fair play partecipando alla riunione della proclamazione degli eletti e stringendo la mano al neoeletto sindaco Betti al momento della proclamazione. Sandro Nincheri, candidato a sindaco della lista civica Montale Rinasce, non nasconde il rammarico per non aver vinto ma mostra anche soddisfazione per il buon risultato ottenuto.

"Correvamo per vincere – dice – ma rispettiamo il voto, la democrazia è questa, si vede che i cittadini in maggioranza sono soddisfatti di quanto fatto dal sindaco e gli hanno dato fiducia per altri cinque anni. Noi siamo contenti e orgogliosi di quello che abbiamo fatto – aggiunge Nincheri – siamo tranquilli di aver fatto tutto il possibile, abbiamo costruito un gruppo con tante idee e tanto entusiasmo e ringraziamo i quasi 1.600 cittadini che ci hanno dato fiducia. C’è un po’ di rammarico per i risultati a Stazione dove per i fatti accaduti si erano manifestate delle malentele e pensavamo di aver presentato qualche risposta".

Nincheri pensa già al futuro della sua lista civica. "Certamente non vogliamo disperdere quello che abbiamo creato – dice – forse creeremo un’associazione. Faremo un’opposizione ben definita e non faremo sconti. Rimane il nostro giudizio negativo sull’operato della giunta che ha governato Montale e spero che ci sia la possibilità, pur essendo difficile dall’opposizione, di incidere sulle scelte e far sentire e valere la nostra voce". La Lista di centrodestra avrà tre consiglieri, la lista civica di Nincheri due.

Giacomo Bini

X