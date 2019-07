Pistoia, 2 luglio 2019 - Una bambina di 7 anni in gita con un centro estivo è morta annegata nel fiume Reno, al confine tra Emilia e Toscana. Ed è lutto a Pistoia, dove la piccola, di origine nigeriana, viveva con i genitori. Una tranquilla mattinata estiva si è dunque trasformata in tragedia.

Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: a quanto si apprende, la piccola era in un parco fluviale lungo il fiume ed è caduta in circa mezzo metro d'acqua. Sarebbe stata soccorsa nel giro poche decine di secondi. Aveva perso i sensi ed è morta in ambulanza, durante il trasporto in ospedale.

La località della tragedia è Molino del Pallone, frazione del Comune di Alto Reno Terme, città della provincia Metropolitana di Bologna. Oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri di Vergato, che ricostruiscono la vicenda.