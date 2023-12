Babbo Natale Il bosco incantato e i presepi

Ancora una domenica dedicata alla magia del Natale nella nostra provincia. Dalle 9 alle 19 si terrà l’iniziativa Palazzo Aperto, con l’apertura straordinaria degli spazi monumentali del Palazzo comunale che si potranno visitare guidati dagli "Ambasciatori dell’Arte" dell’Istituto tecnico Pacini. Intrattenimento con il mago Francesco Micheloni nelle sale del Museo Civico e letture per bambini, a cura delle Areebambini dei Servizi educativi del Comune, mentre resta aperta la Casa di Babbo Natale nel Palazzo Comunele, che ha già accolto mille bambini. Gli studenti del liceo musicale Forteguerri e della Scuola di musica e danza Mabellini interverranno con alcune esibizioni. Ingresso gratuito. Oggi torna anche (dalle 10 alle 19) il mercatino di Natale, in piazza Spirito Santo. In tantissimi hanno già preso confidenza con la magia di una autentica atmosfera natalizia, tra prodotti tipici e souvenir a tema. Sempre in piazza Spirito Santo resta aperto tutti i giorni (fino al 6 gennaio 2024) il "Bosco incantato": un’ambientazione fiabesca con alberi bagnati da luci cangianti, che trasporta i visitatori in un contesto unico. Sempre domenica, intanto, tra le 16 e le 19 per le vie del centro si muoverà la Jacket Street Band, per una parata in perfetto stile New Orleans. Oltre a questo, ecco gli spettacoli "Gioca la mente" (un rompicapo per tutta la famiglia) e quello di burattini a cura di Alessandro Gigli, chiamato "Tante storie".

Chi ama il pattinaggio sul ghiaccio, emblema delle festività natalizie, potrà infine recarsi tutti i giorni alla grande pista disposta in piazza San Francesco, per godersi un’atmosfera, tra musiche e pattini, davvero a tema. Tutti eventi realizzati grazie alla sinergia tra Confcommercio Pistoia e Prato, il Consorzio Turistico Città di Pistoia, il Comune di Pistoia e l’Associazione culturale del centro storico di Pistoia, con il supporto degli sponsor Conad Nord Ovest e Toscana Energia.

Dalle 9.30 nel parcheggio della chiesa di San Romano in Valdibrana ci sarà il Villaggio di babbo Natale 2023 con i mercatini natalizi, a cura della Proloco di Valdibrana. Info: 353 4567903 – [email protected]. Ingresso gratuito. Alle 16 nel Teatro Bolognini per Ri-belli Teatro Ragazzi, Vassilissa e la Babaracca con Bruno Soriano e Annabella Tedone, regia di Raffaella Giancipoli. Spettacolo a partire dai 5 anni. A cura di ATP Teatri di Pistoia. Info: 0573 991609, www.teatridipistoia.it. Ingresso a pagamento.

Intanto si respira il Natale anche nel borgo de Le Piastre. Torna infatti la tradizionale rassegna dei presepi, con l’esposizione delle natività in paese a partire dall’8 dicembre e il concorso per il presepe più bello organizzato dalla Pro Loco Alta Valle del Reno e giunto alla trentaquattresima edizione. I giurati andranno a visitare le opere iscritte per le quattro categorie ammesse: enti e associazioni, artisti, parrocchie e scuole. Le iscrizioni da inviare tramite e-mail all’indirizzo [email protected] termineranno il 23 dicembre. Per informazioni: 340.2740430 e 347.0491782.