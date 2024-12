Auto in fiamme, salvati dai vigili del fuoco

Prima è iniziato a uscire in po’ di fumo dal motore. La situazione di quella macchina si è fatta peggiore in pochi attimi, fino allo scoppio di un vero e proprio incendio del veicolo. I due occupanti, per fortuna, avevano già deciso di uscire preoccupati per la situazione. I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini sono intervenuti ieri mattina alle 7:35 circa per un incendio autovettura in via Primo Maggio a Margine Coperta, frazione di Massa e Cozzile. Per cause accidentali i due occupanti dell’auto, mentre stavano viaggiando regolarmente, hanno visto uscire del fumo denso dal cofano anteriore, subito si sono accostati a lato della carreggiata e hanno chiamato i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, la macchina è andata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto per la gestione della viabilità è intervenuto personale della polizia municipale di Massa e Cozzile. In casi del genere, non appena si nota fumo provenire dal motore, è necessario fermare il veicolo in un luogo sicuro lontano da edifici, alberi o altre auto.

Il conducente deve spegnere il motore: questo toglie l’alimentazione di carburante che potrebbe generare ulteriori fiamme. Una volta che il veicolo è spento e parcheggiato in un luogo sicuro, è necessario allontanarsi il più possibile. Gli occupanti del mezzo devono chiamare immediatamente i vigili del fuoco. Non tentare di spegnere il fuoco da solo a meno che non sia piccolo e controllabile. È necessario assicurarsi, inoltre, di avere a disposizione un estintore adatto all’uso su fuochi di olio e carburante. Riuscire ad agire in fretta per bloccare il fumo e sapere cosa fare, è molto conveniente. La prevenzione e l’azione possono salvare il motore o generalmente le condizioni dell’auto.

Da.B.