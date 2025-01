Atelier con le artiste, incontro con Elena Mazzi. Una mappa per un viaggio collettivo nei luoghi

Nuovo appuntamento in casa Pistoia Musei per il ciclo "Atelier con artiste", serie di laboratori rivolti a giovani e adulti dedicati alla pratica artistica, per sperimentare grazie alla guida di tre artiste i materiali, le tecniche e gli approcci all’arte partendo dall’opera di Maria Lai attualmente in visita a Palazzo de’ Rossi in dialogo con le Collezioni del Novecento. Il prossimo appuntamento è in calendario per giovedì 30 gennaio tra Palazzo de’ Rossi e Atelier Buontalenti (dalle 19.30) e prevede un momento conviviale con la cena e poi il laboratorio che sarà condotto da Elena Mazzi.

Il laboratorio riflette sulla nostra percezione dello spazio geografico. Negli ultimi secoli abbiamo codificato il pianeta Terra mediante mappe a griglia, ma è possibile definire ambienti complessi tramite riferimenti comuni a tutte le culture e a tutti i tempi storici, o abbiamo bisogno di nuove scale di riferimento? Il mondo che ci circonda è in continuo cambiamento, può esserlo anche la nostra immaginazione? Per dare forma a queste domande Elena Mazzi guida i partecipanti nel disegno di una serie di mappe speculative, in un viaggio collettivo attraverso luoghi più e meno noti.

L’appuntamento conclude il ciclo invernale di Atelier che ha visto la partecipazione di altre due artiste, Claudia Losi e Zoè Gruni. Elena Mazzi è un’artista e vive a lavora a Torino. Nei suoi lavori reinterpreta il patrimonio culturale e naturale dei luoghi intrecciando storie, fatti e immaginari scoperti attraverso l’incontro con le persone. L’appuntamento ha un costo di 20 euro; sono ammesse a partecipare quindici persone al massimo. La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a [email protected]