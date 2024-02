Assemblea dell’Avis e dei Circoli del Pd

Un sabato con due importanti appuntamenti. Il primo è alle 10 in Sala Baccarini, con l’assemblea annuale di Avis, in cui la presidente, Gaia Fabeni, traccerà lo stato dell’arte. Alle 15 la Sala ospiterà l’assemblea degli iscritti Pd dei Circoli di San Marcello Piteglio e "Mario Olla" di Maresca. All’ordine del giorno: l’elezione della presidenza dell’assemblea; presa d’atto delle dimissioni del segretario e del tesoriere dell’Unione Comunale e del segretario del circolo di San Marcello Piteglio; introduzione del presidente; dibattito; presentazione delle proposte per l’elezione del nuovo segretario dell’Unione Comunale, del tesoriere e del nuovo segretario del Circolo. Votazioni e conclusioni. La riunione è aperta ai simpatizzanti non iscritti. Sono invitati assessori e consiglieri di maggioranza del Comune.

A.N.