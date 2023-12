Arrivano otto ’angeli della neve’: garantiranno la sicurezza in pista

Sulle piste da sci di Abetone e della Val di Luce sono arrivati anche quest’anno gli "angeli della neve", i poliziotti che garantiscono il rispetto delle norme, si occupano dei controlli per prevenire incidenti e verificano che chi si immette sulle piste non sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche, ma che all’occorrenza sono anche pronti a prestare soccorso a sciatori infortunati. Ieri gli otto poliziotti, che rimarranno nel comprensorio abetonese fino alla conclusione della stagione sciistica sono stati ricevuti dal questore di Pistoia, Marco Dalpiaz. "Con questi ottimi professionisti della sicurezza in campo sciistico – ha spiegato il questore – riusciamo a garantire una discreta tranquillità ai due siti interessati: Abetone, dove opereranno 5 poliziotti e la Val di Luce, dove presteranno servizio gli altri tre. Sono sciatori di provata esperienza , bravi, sensibili alle esigenze del cittadino e in modo particolare degli sciatori. Ne garantiranno la sicurezza, facendo prevenzione e sanzionando eventuali abusi, sia per quanto riguarda l’uso dello sci, che può essere uno strumento che crea anche problemi alla sicurezza altrui, sia per quei comportamenti legati ad abusi di alcol e sostanze stupefacenti".

"La montagna – ha aggiunto il sostituto commissario Ruggero Pierconti, che coordinerà la squadra in servizio ad Abetone – deve essere vissuta come un momento di svago, l’ambiente è bellissimo e sappiamo tutti che la neve è un divertimento assoluto, sia per gli adulti che per i bambini. Bisogna però rispettare le regole, quindi massima prudenza, stare attenti ai comportamenti in pista e rispettare tutte le norme riportate nell’ultimo decreto in materia, il numero 40 del 2021". "L’utente è tenuto a comportarsi in pista come sulla strada – ha ricordato l’ispettore Marco del Buono, che guiderà la squadra della Val di Luce –. Le regole ci sono e vanno rispettate, al tempo stesso è fondamentale che gli sciatori, venendo sulle piste per divertirsi, abbiano oltre all’attrezzatura giusta anche una grandissima dose di buon senso, perché lo sci, che è un momento ludico, se manca ’la testa’ può trasformarsi in un momento molto spiacevole".

