Arriva la ’disability card’. Riduzioni per bus e teatri: "Città a misura di tutti"

Il Pd vede approvata in consiglio comunale la propria mozione sulla Disability card e ha ricevuto risposte in merito all’adozione, da parte del Comune, del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). "Siamo molto soddisfatti – afferma il consigliere Pd Nicolò Paroli -. La Disability card è uno strumento introdotto dall’Unione europea per favorire l’inclusione delle persone disabili tramite agevolazioni e accesso prioritario alle strutture pubbliche, come teatri, impianti sportivi, mezzi di trasporto. Ora attendiamo che la giunta si muova per attivare le convenzioni, per esempio per l’accesso gratuito e prioritario al teatro Moderno e allo stadio Bellucci per i possessori di carta". Per il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche la maggioranza ha fatto sapere di essersi attivata da tempo. "Siamo felici che la giunta abbia espresso l’intenzione di dotare Agliana di un Peba – dichiara Paroli - Il mio auspicio è che possano partecipare i rappresentanti politici dei cittadini e le associazioni che si occupano di disabilità sul territorio, come previsto dalla legge regionale sulla disabilità. Mi impegnerò per rendere il piano un documento partecipato".

Quanto è importante per il Pd la battaglia per la tutela dei diritti delle persone disabili? "Il Pd opera da sempre per la tutela e promozione dei diritti delle persone disabili, ritenendoli valori fondamentali - osserva il consigliere - Lo scopo delle proposte su barriere architettoniche e carta della disabilità è stato anche quello di sensibilizzare il più possibile sul tema".

Quanto all’importanza che il tema ha per Agliana, Paroli osserva: "Agliana ha perso la sua vocazione di cittadina produttiva e si sta trasformando in hub residenziale lungo la tratta Prato-Pistoia. Ha necessità di rendersi accogliente e in grado di fornire servizi adeguati alle famiglie e alle persone con disabilità. L’abbattimento delle barriere architettoniche fino ad ora è stato fatto senza una vera programmazione. L’adozione del Peba diventa uno strumento fondamentale per evitare situazioni poco chiare: penso al giardino definito inclusivo in via De Andrè, che in realtà è inaccessibile e inutilizzabile da chi ha difficoltà motorie. Mi auguro che il processo di formazione del Piano sia partecipato – conclude -, onde evitare la strumentalizzazione politica su temi così importanti".

Piera Salvi