Arrestato per molestie a bambine

stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata un giovane straniero. I fatti sono avvenuti giovedì a Quarrata. Il giovane aveva cominciato a palpeggaire le bambine che incontrava per strada. Alcune hanno avvisato i genitori che a quel punto hanno dato l’allarme chiamando le forze dell’ordine. Il giovane avrebbe agito in diverse zone del comune, ai giardini in via Montemagno e in piazza Risorgimento. Così è giunta sul posto una pattuglia e dopo poco il 22enne è stato individuato e bloccato e portato in carcere. Sarebbero almeno quattro le bambine (di 11 e 12 anni) palpeggiate.