Appuntamento nell’aula magna del Seminario

Un momento importante per la Chiesa. Riflessioni sempre in punta di penna, indagando ed approfondendo il presente senza perdere di vista la comunità diocesana. Questo il filo conduttore delle riflessioni raccolte dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, nel volume “In punta di penna” che sarà presentato pubblicamente sabato alle 10.30 in un incontro che si terrà nell’Aula magna del Seminario vescovile di Pistoia moderato da don Ugo Feraci, responsabile del settimanale diocesano "La Vita - Pistoia Sette" supplemento di Avvenire. Il testo raccoglie le riflessioni del vescovo Tardelli degli ultimi tre anni a partire dall’inizio del marzo 2020, agli albori del periodo pandemico. L’incontro sarà poi l’occasione per approfondire anche l’anno che si avvia alla conclusione e le novità che caratterizzeranno il 2024, come l’ingresso di monsignor Tardelli nella Diocesi di Pescia.