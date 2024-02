Appuntamento di solidarietà per gli animali

A tavola per tendere la mano alla ’Collina dei gatti’, nel Rifugio del cane di via Agati. L’iniziativa benefica è promossa dal rinnovato ristorante Il Duomo di Marco D’Angelo (a Pistoia), con il patrocinio del Comune e l’associazione Anna Maria Marino. L’appuntamento condito da musica e karaoke è per stasera, dalle 19.30, con menu a buffet dolce e salato ad un costo di 20 euro comprensivo di bibita. Organizzatrice della serata è Erika Bellari, da tempo impegnata con Marco ad aiutare i gatti della Collina. Presenti la vicesindaca Anna Maria Celesti e la giudice Jacqueline Magi in rappresentanza della associazione Anna Maria Marino. Contribuisce alla realizzazione della serata anche l’Assicurazione Generali agenzia di Sant’Agostino.