Aperto lo sportello Postamat Con un sistema anti clonazione

Poste Italiane ha installato nell’ufficio postale di Cutigliano in via Giuseppe Tigri, 20, nel Comune di Abetone Cutigliano, un nuovo Atm Postamat, ne da notizia la società con un suo comunicato affermando che l’apparecchio è: "dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. Il nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibili tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale". Le innovazioni che hanno interessato l’ufficio rientrano nel progetto Polis, su cui Poste sta investendo notevoli energie al fine di offrire sempre maggiori servizi alla cittadinanza, ne sono prova le recenti ristrutturazioni che hanno interessato gli uffici della vicina San Marcello Pistoiese e quello di Taviano, ormai già a regime operativo. In un futuro, si pensa ormai prossimo, saranno attivati altri servizi, ad esempio quelli legati alle pratiche di richiesta e rinnovo del passaporto, servizio ancora non attivo su tutto il territorio nazionale. "Il Postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay".

Andrea Nannini