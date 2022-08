Anziani nella morsa del caldo e della solitudine

Si avvicina la settimana più calda dell’anno ma soprattutto quella in cui sono in molti in città a sentire più forte la solitudine. Ferragosto è vicino, ma il Comune e le associazioni di volontariato anche quest’anno manterranno attivi i servizi rivolti agli anziani. C’è un numero da chiamare per accedere a informazioni e per richiedere sostegno nelle piccole necessità quotiziane. Si tratta di "Anzianinforma".

I numeri di telefono sono 0573 1716429 e 0573 505243 e saranno attivi fino al 31 agosto, dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana e anche a Ferragosto (escluse le domeniche), per le indicazioni e l’orientamento ai servizi del territorio. Il servizio è realizzato dall’assessorato alle Politiche di inclusione sociale nell’ambito del progetto Socialmente, in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale Pistoia ODV, A.P.D. Pistoia - Assistenza Persone in Difficoltà, Anteas Pistoia, Misericordia di Pistoia. In pratica, si tratta di un primo accesso, dove le richieste della persona saranno dirottate verso l’associazione o l’ente che eroga i singoli servizi, come spiega Annamaria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia.

"È una risposta a 360 gradi – spiega Celesti – a tutti quelli che possono essere i bisogni delle persone anziane e fragili. Bisogni quotidiani, come fare la spesa, e andare a comprare i farmaci. Ma il numero darà risposte anche per favorire una socialità dell’anziano, indicando ciò che viene organizzato in città o nella zona di residenza dell’utente".

"Con il mese di agosto – sottolinea la dottoressa Celesti – i soggetti più fragili rischiano di essere sempre più isolati, trasformando una solitudine sociale in un vero e proprio disagio psicologico, situazione aggravata anche dal caldo eccezionale di questi mesi a causa del quale gli anziani sono costretti a stare chiusi nelle loro case. ’Socialmente’, anche quest’anno hanno attivato “Anziani Estate”, il cui obiettivo è essere di supporto in tutte quelle situazioni che in questo periodo dell’anno si possono verificare laddove la rete parentale e amicale potrebbe essere meno presente o del tutto assente".