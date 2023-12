Muore improvvisamente una maestra elementare, lutto per la scuola

Quarrata (Pistoia), 9 dicembre 2023 – Lutto a Quarrata per l’improvvisa scomparsa di Antonella Franceschi, 61 anni, maestra elementare al plesso “Manzi”, a causa di un problema di salute. Un fulmine a ciel sereno per la scuola e la comunità, che lascia attoniti. La donna lascia il marito e una figlia. Ed è grande il dolore dell’istituto “Bonaccorso da Montemagno”, di cui fa parte il plesso Manzi. Sul sito della scuola è comparsa una nota di cordoglio proprio dei colleghi.

"La nostra comunità scolastica – si legge – è stata nuovamente segnata dall’improvvisa e prematura morte di una nostra insegnante, la maestra di scuola primaria Antonella Franceschi, da tempo in servizio nel plesso Manzi”.

E poi il messaggio delle colleghe: “Ciao Antonella. così ci siamo salutati venerdì scorso sicuri di ritrovarci a scuola lunedì. e invece oggi siamo qua a ripensare agli ultimi 23 anni trascorsi insieme. Sempre sorridente, solare e socievole, pronta a portare la tua fantastica vena creativa, il tuo estro nell’assemblare cose ordinarie per trasformarle in oggetti straordinari”. Il preside e tutta la comunità della scuola si uniscono alla famiglia in questo momento di dolore.