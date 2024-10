Ancora strade di sangue. Due incidenti auto-moto

Due brutti incidenti nel giro di 24 ore a Quarrata negli ultimi giorni dove ad avere la peggio in entrambi i casi sono stati motociclisti. Il primo è accaduto nella prima serata di venerdì 11 ottobre, intorno alle ore 20.30 sulla Statale Fiorentina nel tratto che attraversa la frazione di Barba, quando c’è stato uno scontro tra un motociclista e un’auto. A farne le spese il giovane di 22 anni di origini cinesi in sella alla moto, che per la gravità delle ferite e dei traumi riportati è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, ma da una prima ricostruzione e da quanto raccontato da alcuni testimoni, pare che il giovane stesse percorrendo la Statale Fiorentina quando, forse mentre era intento a fare un sorpasso, si è scontrato con un’auto che usciva dal parcheggio di un esercizio commerciale. Il ventiduenne ha fatto un volo di alcuni metri, cadendo poi violentemente sul selciato della strada. Sul posto non appena allertati sono giunti tempestivamente i volontari della Misericordia di Bottegone e l’automedica. Il ventiduenne era seduto, cosciente anche se in uno stato di agitazione per lo choc tale da non permettere all’inizio ai sanitari di prestargli soccorso. I volontari della Misericordia di Bottegone hanno dovuto penare non poco perfino per togliere il casco. Constatate le sue condizioni di politraumatizzato, l’automedica ha provveduto a trasportarlo con la massima urgenza a Careggi. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Altro incidente con una dinamica simile, ma anche in questo caso l’esatta ricostruzione è al vaglio degli agenti della municipale che hanno svolto i rilievi, è quello avvenuto ieri pomeriggio in via Vecchia Fiorentina II tronco, di fronte all’ingresso del cimitero di Santallemura. Ancora una volta si è trattato di uno scontro tra una moto e una macchina, che pare stesse provenendo dal parcheggio del cimitero. In seguito al tremendo impatto le condizioni del centauro, un cinquantaseienne di Quarrata, anche se cosciente sono apparse subito serie ai soccorritori (Misericordia di Bottegone e Croce rossa piana pistoiese), tanto da chiamare sul posto l’elisoccorso Pegaso, che però poi è ripartito senza il ferito a bordo. L’uomo infatti è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale San Jacopo.

Daniela Gori