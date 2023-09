Anche il direttore degli Uffizi sposa la causa cittadina

Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, in città nelle scorse settimane, ha parlato delle sorti del Museo Marino Marini. "Purtroppo – ha affermato Schmidt – la situazione è ancora in sofferenza. Io sono dell’avviso che quando c’è una ricchezza, di arte antica o novecentesca (come nel caso del Museo Marino Marini, nda), da poter condividere con tutto il territorio, sarebbe meglio farlo. Sono sempre molto perplesso rispetto alle idee di mettere insieme cose, che poi alla fine non hanno lo stesso valore, anche per i visitatori, quando non dispongono dello spazio di cui hanno bisogno".