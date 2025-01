Alluvione, Tomasi in commissione: "Cabina di regia per definire le priorità"

Sono proseguite ieri le audizioni della commissione regionale d’inchiesta sulle alluvioni del 29 e 30 ottobre e del 2 e 4 novembre 2023 in Toscana, presieduta da Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia). Ieri mattina, lunedì 20 gennaio, sono stati sentiti l’ex sindaco di Barberino di Mugello, Gianpiero Mongatti, l’ex sindaco di Vaiano, Primo Bosi, e il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Al centro delle audizioni la risposta nella fase cruciale dell’emergenza, la proclamazione dell’allerta, il soccorso, messa in sicurezza e ripristino; le opere necessarie per superare le fragilità del territorio e i ristori. L’audizione di Tomasi ha chiuso il ciclo.

La commissione ascolterà ora i comitati e le associazioni di categoria prima di procedere alla relazione finale, con l’auspicio espresso dai gruppi consiliari di poter arrivare a un testo condiviso, come già accaduto per la commissione d’inchiesta sulle discariche sotto sequestro e sul ciclo dei rifiuti. Il sindaco di Pistoia ha spiegato come il Comune da lui amministrato sia stato "lambito, con alcuni quartieri colpiti", ma che "i pericoli e i danni maggiori si sono verificati nel Comune di Quarrata". I danni subiti a Pistoia "non sono stati straordinari", l’amministrazione è stata piuttosto chiamata "a sopperire a mancanze strutturali dei Comuni più piccoli, che non avevano la forza e le disponibilità per rispondere a certe immediate necessità. Per esempio per reperire sacchi di sabbia, inviare volontari di strutture di carattere provinciale, con uomini e mezzi in numero maggiore, garantire la presenza della polizia municipale".

Sulle opere necessarie ha detto: "Vorrei una cabina di regia al quale partecipino il Consorzio, la Regione e anche gli altri Comuni dell’area per definire le priorità, tenendo conto delle risorse e senza che i sindaci debbano fare la corsa a chi è più amico del Consorzio o della Regione, per accaparrarsi il finanziamento e magari spendere i soldi per progetti meno impattanti". La presidente della commissione Elisa Tozzi (Fdi) ha confermato che: "La questione delle priorità è già emersa nel corso del lavoro delle commissioni", mentre il vicepresidente Francesco Gazzetti (Pd) ha chiesto a Tomasi quale impegno intenda assumere affinché: "Il Governo risponda alla richiesta della Regione per oltre un miliardo di euro di interventi da realizzare in Toscana in tempi immediati". Tomasi si è detto: "A disposizione per portare avanti le istanze dei territori e della Regione. È una richiesta che mi arriva oggi da questa commissione, finora non mi ha chiamato nessuno". Gazzetti ha chiesto informazioni sui Laghi Primavera. Tomasi: "Non si faranno per mille problemi. Serve invece la cassa di espansione sull’Ombrone".