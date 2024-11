Allarme furti a Candeglia. I residenti si organizzano: "Ronde e sorveglianza"

PISTOIA

Raffica di furti nella case di Candeglia. L’abitato nell’area compresa tra via Antonelli, via Torta e via Cialdina è finito nel mirino dei ladri. Diversi residenti riferiscono di aver subito dei furti o di essersi trovati faccia a faccia con i malviventi prima che riuscissero a commettere l’effrazione nelle loro case. Quasi ogni sera, da due settimane a questa parte, gli abitanti della zona vivono nella paura di essere i prossimi a subire un furto.

"In casa nostra i ladri sono entrati venerdì scorso, intorno alle 20 di sera – racconta Osanna Aiazzi, residente in via Antonelli -, eravamo in soggiorno e abbiamo sentito dei passi in casa e poco dopo dei forti colpi battuti contro una porta a vetri. A quel punto abbiamo acceso tutte le luci esterne e abbiamo cominciato a gridare per mettere i ladri in fuga, e così è stato. Solo dopo questo grande spavento ci siamo accorti che erano riusciti a intrufolarsi in casa rompendo il vetro di una finestra e che ci erano stati rubati bracciali, orecchini e collane in oro o argento". Spesso il bottino dei ladri consiste proprio in gioielli o piccoli oggetti di valore.Altri abitanti di Candeglia denunciano lo stesso modus operandi: i ladri, presumibilmente tre in azione e uno che resta all’esterno per fare da ‘sentinella’, colpiscono in tarda serata, tra le 18.30 e le 20.30, spesso con i proprietari presenti nelle case.

Le denunce si sono moltiplicate e polizia e carabinieri stanno tenendo d’occhio la zona, purtroppo senza esser riusciti, per il momento, ad arginare la situazione e a individuare i malviventi."Non ci sentiamo sicuri – continua Osanna -, ci stiamo informando per installare allarmi, videocamere di sorveglianza ma ci sentiamo presi di mira, per cui siamo tutti in allerta. Nel quartiere la sera non usciamo di casa se non strettamente necessario, teniamo le luci accese tutta la notte e abbiamo timore anche di uscire in giardino, teniamo i bambini sempre in casa".I residenti, che da settimane non dormono più sonni tranquilli, si sono riuniti per parlare dei furti che imperversano nella zona e da questo incontro è nata anche una chat di Whatsapp dove ogni movimento sospetto viene segnalato e si organizzano turni di sorveglianza nelle strade nelle ore in cui ladri sono stati visti in azione.

Samantha Ferri