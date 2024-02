Alberi e verde. Un incontro in Comune

I tagli degli alberi a tappeto in varie parti della città, e le relative discussioni a riguardo, sono al centro del dibattito politico e amministrativo di questi giorni, anche se molte delle arringhe contro questo o quel piano rimangono confinate al mondo dei social o poco più, senza atti ufficiali o prese di posizione da parte di chi è contrario ai nuovi progetti di verde cittadino: di conseguenza, tutto sembra fine a sé stesso. Tanto che l’unico, per ora, appuntamento ufficiale in una sede istituzionale a riguardo viene curato dal consigliere comunale di maggioranza dei "Centristi – Forza Italia", Giampaolo Pagliai, ed in programma per questo pomeriggio alle ore 17 in sala Maggiore di palazzo di Giano.

In questa sede, infatti, si discuterà di "verde pubblico, problematiche gestionali e prospettive" che prende spunto da tutto quello che sta succedendo da un mese a questa parte. Dopo l’introduzione del sindaco Tomasi, col consigliere Pagliai discuteranno Paolo Bellocci, coordinatore dell’associazione giardini pubblici della Toscana, l’avvocato Tamara Corazza Shirley e Antonio Sessa di Legambiente Pistoia, in quanto legale dell’associazione e presidente. Inoltre, potranno essere richiesti pareri tecnici all’architetto Nicola Stefanelli, funzionario del verde pubblico del Comune, e Lorenzo Vagaggini, presidente dell’ordine dei dottori agronomi forestali della provincia. Una occasione utile, la presenza di questi tecnici, per chiedere approfondimenti specifici e mirati sui progetti che vengono portati avanti dall’amministrazione, sia in termini di taglio degli alberi fra viale Matteotti e piazza San Lorenzo, così come la posa futura ed eventuali criticità che potrebbero emergere dopo aver iniziato i lavori.