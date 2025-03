Al Santomato si balla ancora come al Panda

Gran finale di marzo questa settimana al Santomato Live. Partiti con una nuova selezione per il Contest Band Emergenti (Cbe12) si prosegue con una serata da non perdere: stasera, venerdì 28 marzo, saranno i Big Ones i protagonisti della serata, il miglior tributo europeo agli Aerosmith, una superformazione con un frontman incredibile. Mentre la serata molto attesa, che concluderà il programma di marzo è quella di domani, sabato 29 marzo con la seconda serata ufficiale della storica discoteca Panda.

Dopo lo straordinario sold out della prima edizione, lo staff di Panda Remember Official Events e le pressanti richieste del pubblico hanno spinto il Santomato Live a prevedere un secondo appuntamento che ospiterà tre diversi dj set. In postazione si alterneranno Alex Montamix, Andrea Pieroni e Maurizio Program (nella foto di Marco Polidori), tre deejay che hanno lavorato per diversi anni al Panda e che nella serata di Santomato riproporranno tutti i maggiori successi da ballare degli anni ’80-’90 e 2000. Come sempre possibilità di cena a buffet prima del live (previsto intorno alle 22).

È consigliata la prenotazione ai numeri sempre attivi: 0573.760747 o 333.4657051 o 338.1301004.

Il Santomato Live Club si trova nei locali del Circolo Arci di via Montalese 25/A. Tutti gli aggiornamenti e i prossimi appuntamenti sui social (Facebook e Instagram) e sul sito ufficiale, www.santomatolive.it

