Al Santomato Live è l’ora di Lebron Johnson

È all’insegna delle esclusive questa stagione del Santomato Live che anche per la serata di domani, venerdì 14 marzo, gioca l’asso nella manica: nel cartellone del live al circolo Arci di via Montalese spicca infatti il nome di Lebron Johnson, nuovo e interessantissimo volto della black music in Italia che sta girando lo stivale in lungo e in largo finendo nella programmazione di festival musicali importanti. Musica e ritmo tutti da ballare, come sta accadendo da che il tour "A groove explosion stage" è cominciato e come accadrà anche a Santomato. Di origini nigeriane, Lebron Johnson è un cantante dalla voce potente e raffinata al tempo stesso, una timbrica calda e suadente. La sua musica è pura contaminazione tra funk, soul, r&b e blues, con una vena di musica indipendente: da questo mix deriva una sonorità moderna, un sound intenso, intriso di groove e feeling. In scaletta Johnson proporrà brani originali misti a cover di artisti come Marvin Gaye, Nina Simone e Black Pumas. Con lui sul palco ci sarà una band composta da Andrea Pititto, in arte Andy Pitt, chitarrista e ideatore del progetto, Alberto Pavesi alla batteria, Filippo Romano a organo e tastiere, più Leslie 760, e Davide Medicina al basso. In apertura di serata i The Rive, per uno spettacolo totale da non perdere. Prima di questa serata di punta ci sarà anche il tradizionale appuntamento della jam session mensile che si terrà stasera, aperta a tutti i musicisti e pubblico; tema di questa edizione sarà lo ‘scontro’ tra due titani: AC/DC versus Guns’n’Roses. Chiude la settimana sabato 15 marzo la musica anni Novanta con il format Crazy 90’s con dj set, animazione, ballerine, vocalist ed effetti speciali. Dopo aver incassato un sold out nella precedente data, è il turno del bis con previsto un nuovo tutto esaurito per godere insieme e divertirsi nel segno dei grandi successi anni Novanta. Dalle 20 come sempre cena a buffet, inizio live intorno alle 22. Per info e prenotazioni è possibile chiamare i numeri sempre attivi 0573.760747, 333.4657051 o 338.1301004.

linda meoni