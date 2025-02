Agliana e Bottegone. In campo domenica

In campo domenica. Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie C, Endiasfalti Agliana e Valentina’s Bottegone giocheranno entrambe domenica 16 febbraio: la prima, dalle 18 a Prato, contro i Dragons, la seconda, dalle 18 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, contro Sansepolcro. L’Endiasfalti vuole la quinta vittoria di fila, che sarebbe importantissima in chiave-playoff: attualmente è sesta in classifica a 18, mentre Prato è secondo, distante ben 10 lunghezze. Sfida tra l’ottava in graduatoria a 16 e l’undicesima a 10, Bottegone – Sansepolcro. Dopo due sconfitte consecutive, la Valentina’s Camicette intende tornare al successo per non perdere il treno-playoff. Ancora assente Gianluca Cukaj, da valutare le condizioni di Mati, che ha saltato la recente trasferta a San Vincenzo.

Gianluca Barni