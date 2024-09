Aggressioni in ospedale: "Subito misure"

Le aggressioni al personale sanitario restano al centro del dibattito politico. "Quest’estate è stata contrassegnata da troppe aggressioni all’interno delle strutture ospedaliere. Episodi che purtroppo si sono verificati anche sul nostro territorio – si legge in una nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia –. Da tempo il gruppo FdI in consiglio regionale è impegnato ad ascoltare l’allarme del personale sanitario e ha portato la questione sul tavolo numerose volte". "Adesso la misura è colma ed è responsabilità dell’intera collettività occuparsi del problema – prosegue la nota –. I nostri ospedali devono essere sicuri per tutti: dai pazienti ai medici. Il gruppo consiliare regionale ha presentato una mozione che chiede alla Giunta Giani di individuare i reparti più a rischio, aumentare la vigilanza armata e introdurre un più capillare sistema di videosorveglianza".