Addio a Franchi. Volontariato in lutto

Si è spento ieri Fabiano Franchi, dirigente dei Donatori di Sangue di San Gennaro, nonché funzionario in pensione della Balducci di Montecatini.

Franchi si trovava nel Centro Santa Maria della fondazioni Don Gnocchi. Per chi desiderasse dargli un ultimo saluto la salma è esposta presso la Cappella del commiato della Croce Verde di Lucca situata in via Romana 907.

I funerali si terranno oggi, domenica 19 gennaio, alle ore 15 presso la la Chiesa di San Gennaro Capannori.

"Ci lascia una bella persona, sempre disponibile con tutti. Rimarrai per sempre nei nostri ricordi più belli. Riposa in pace".