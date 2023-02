Addio a "Fagiolino", il padrone dei sapori

Abetone (Pistoia), 16 febbraio 2023 – La scomparsa di "Fagiolino" ha lasciato muta la Montagna: lui la storia non l’ha guardata passare, l’ha scritta. Quindi definire Luigi Innocenti un pezzo della storia bella della Montagna Pistoiese è sicuramente riduttivo. Aveva tutto per essere un personaggio unico, dalla professionalità sublime al carattere difficile da capire. In cucina non aveva rivali, né per fantasia né per conoscenza degli ingredienti e dei sapori che poteva far scaturire dalle cose più semplici a quelle più raffinate. "Il padrone del sapore", come lo ha definito qualcuno. Alla cucina Luigi c’era arrivato forse ancor prima di nascere: fu il nonno Cecco Innocenti, detto "Fagiolino" come poi i suoi successori, ad iniziare l’attività. Attività poi trasformata dal figlio Alvaro agli inizi degli anni ’50, con l’aperturà di una mescita e successivamente della trattoria che Luigi, nato nel 1949, ha poi ereditato. La malattia lo aveva colpito già da qualche anno, senza però scalfirne il carattere indomito, quel tratto distintivo dei montanari veri che i problemi li guardano negli occhi e poi li lasciano li, come se non li riguardassero. Simpatico, brillante e sempre con la parole giusta, sia per i clienti che per il personale, emanava quell’aura che...