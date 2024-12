Addio a Enza la cantiniera più amata

Profondo cordoglio alla Fattoria di Casalbosco e nella zona di Santomato e Montale per la morte di Enza Tafaro che per molti anni ha lavorato come cantiniera alla fattoria. Enza, che aveva appena sessant’anni, aveva lasciato il lavoro nel 2021 a causa della malattia che l’ha colpita e che ieri l’ha portata via a familiari e amici. Chi la conosceva restava colpito e ammirato del suo dinamismo che la faceva apparire molto più giovane dei suoi quasi sessant’anni di età. "Per noi tutti di Casalbosco – dice Eelonora Ciardi a nome dell’azienda e del personale –, Vincenza era più di una collaboratrice, era un’amica anzi di più, una persona di famiglia. Enza era una forza della natura, una lavoratrice instancabile e una di quelle persone che nonostante tutto hanno sempre un sorriso pronto per gli altri". Siccome il lavoro principale di Enza era nella cantina aperta al pubblico per la vendita diretta molti clienti abituali avevano imparato a conoscerla e ad apprezzarla per la cordialità e la simpatia. Residente a Prato, aveva trovato a Santomato, nell’ambiente di Casalbosco, un posto dove poter esprimere la sua vitalità e la sua passione per il lavoro. Quando Enza dovette lasciare il suo posto di lavoro fu un duro colpo per la fattoria e ora che è giunta la notizia della sua scomparsa il dolore è stato forte per tutto il personale e per i titolari. Eleonora Ciardi ha pubblicato una bella foto di Enza con una sola frase "Sarai sempre e per sempre nei nostri cuori, ciao forza della natura!". La ricorda con grande affetto anche Diego Tazioli, ex responsabile del commerciale di Casalbosco che da qualche anno non lavora più per l’azienda di Santomato: "Ho lavorato con Enza per sette anni. Era una persona solare, è una notizia che mi addolora tantissimo".

G.B.