Addetto al banco ferramenta ai Magazzini Bracchi

Magazzini Bracchi ricerca addetto/a al banco di ferramenta per la sede di Lucca. Mansioni: occuparsi della vendita al banco del settore ferramenta ed edilizia. Si offre: contratto full time a tempo indeterminato, piano di crescita professionale sulla base degli obiettivi mensili assegnati, e la possibilità di lavorare in un’azienda in crescita caratterizzata da un ambiente sereno, dinamico e giovane. Si richiede: passione nel settore brico/ferramenta, percorso scolastico tecnico, esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione, predisposizione al contatto con il pubblico. Info: Massimino Ianniello, 331 7857515, [email protected]. A Pieve a Nievole si ricerca barista per attività in espansione. La persona si occuperà di accoglienza clienti, preparazione prodotti di caffetteria e bevande, servizio e allestimento del banco. Richiesta esperienza pregressa. Si offre contratto a tempo determinato e pieno. Candidature al numero 371 4933517; [email protected]