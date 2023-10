Addetto ai 730 per Cgil Toscana

Il Caf di Cgil Toscana ricerca un operatore addetto all’elaborazione di dichiarazioni dei redditi modelli 730 per attività di elaborazione dichiarativi fiscali in front office. Per candidarsi è possibile visitare il sito www.caafcgiltoscana.it. In alternativa, è possibile inviare la propria candidatura all’indirizzo gestionecurriculum@caaf.tosc.cgil.it. La scadenza delle candidature è fissata al 16 dicembre 2023.