"Abbasso la tristezza" a teatro per solidarietà

In un breve titolo la sintesi dello spirito che dovrebbe accompagnare il più possibile il nostro vivere quotidiano: "Abbasso la tristezza". In queste tre parole si racchiude il senso del nuovo spettacolo proposto da Alain Tavanti il 30 gennaio (ore 21) al Teatro Manzoni, un varietà comico che ormai tradizionalmente – siamo alla ventunesima edizione –, Tavanti propone a supporto delle realtà del territorio. Quest’anno destinatari del ricavato saranno il reparto di oncologia dell’ospedale San Jacopo di Pistoia e l’associazione Voglia di Vivere. Alain Tavanti, che ha scritto il testo e ne cura anche direzione e regia, è personaggio molto conosciuto a Pistoia per la generosità con cui si adopra proprio nell’organizzare appuntamenti come questo, finalizzati a consolidare le attività di chi si prende cura dei pistoiesi, trait d’union significativo fra chi ha possibilità di fare e chi di donare per gli altri. E lo è anche in forza del suo "quartier generale" quotidiano, dove cioè lo si può incontrare ogni giorno, essendo lui addetto alla portineria dell’ospedale pistoiese da molti anni. Il varietà ha in cartellone nomi conosciuti da una buona parte del pubblico: arriva da Zelig Silvia Lepri, in palcoscenico con i comici 4 Formaggi, la band 80 Voglia, e poi Danzarmonia e Massimiliano Zenoni, mentre a presentare e gestire la serata sarà Tony De Angelis, anima del Santomato Live. "Il mio ringraziamento va al Caffè Valiani di Sant’Agostino – dice Tavanti –, a Conad Nord Ovest che, in linea con la propria filosofia di un reciproco rapporto di fiducia fra azienda e territorio, coprirà la spesa per l’uso del teatro, alla parrocchia di Murialdo, a tutti i donatori. Grazie ovviamente a Voglia di Vivere, ai dottori Iannapollo e Volpi, alla dottoressa Lucilla Di Renzo direttore sanitario del San Jacopo, a Daniela Ponticelli, all’Ausl Toscana Centro tutta, al Comune di Pistoia nelle persone del sindaco Alessandro Tomasi e della sua vice Anna Maria Celesti e infine al comando dei Vigili del fuoco di Pistoia". Una comunione d’intenti che è espressione del meglio della comunità, come ha avuto modo di ricordare anche il dottor Mauro Iannapollo, primario dell’Oncologia del San Jacopo: "Siamo onorati di essere partecipi a questa iniziativa, è piacevole poter fare la propria parte a un evento che ha la finalità di raccogliere e incanalare le energie in favore del territorio, energie preziose che altrimenti potrebbero essere disperse". Tavanti è appassionato di cabaret da sempre; nel 2006 tramite Vegastar vince "Il futuro è uno show", selezionato quale nuovo volto della comicità di casa nostra. Dopo anni di esperienze in tv e non solo, continua a coltivare la sua passione per il teatro e per la solidarietà: "E’ proprio grazie a essa – ci tiene a ricordarlo – che sono ancora in vita: con una donazione di 12 milioni nel 1979 riuscii a sottopormi a un’operazione al cuore". Restano ancora pochi biglietti da 10 a 15 euro. Per informazioni: 333.2148604 (Alain); 327.5653418(Alessia); 334.9276043 (Sasha). linda meoni