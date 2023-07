Abbadream", Ultimo Appuntamento di Teatri di Pistoia"

Ultimo appuntamento "Spazi aperti 2023" di Teatri di Pistoia che stasera (ore 21.15) alla Fortezza Santa Barbare porta "Abbadream. Il più grande tributo alla musica degli Abba", una produzione targata Stage 119 MuseRockopera. Un omaggio alla band svedese, le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical teatrale e al film "Mamma mia!". Sul palco, Susanna Pellegrini Suzanne Lothar (voce), Cecilia Pascale Blondy Cecil (voce), Antonio Gori Goram Grundig (chitarra), Simone Giusti Zimeon Oktogon (tastiere), Alessandro Nottoli Alexander Basiktningman (basso), Giuseppe Favia Bepke Trumma (batteria). Gli Abba sono stati il gruppo musicale pop svedese di maggior successo (e uno dei più popolari nella storia della musica leggera), con oltre 375 milioni di dischi venduti. Formatisi attorno al 1970, quattro anni dopo erano già all’apice della carriera, dopo aver vinto l’edizione dell’Eurovision Song Contest nel 1974 con "Waterloo". Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile (abiti, coreografie, brani che hanno consacrato il gruppo nell’Olimpo della disco music), con canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70. I biglietti (prezzi da 8 a 18 euro) sono in vendita on line su www.bigliettoveloce.it, in Fortezza a partire dalle 20.15 di stasera e alla biglietteria del Teatro Manzoni oggi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.