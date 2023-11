"820 Euro per la Cooperativa Sociale Il Poeta"

820: il numero perfetto per la cooperativa sociale Il Poeta. Ottocentoventi euro, tanto è stato ricavato dalla cena di autofinanziamento alla Casa del Popolo di Candeglia. Una serata presentata da Filippo Fontana e Lucia Vivoli, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tomani e il vicesindaco e Anna Maria Celesti. "Un momento prezioso, fondamentale per l’esistenza della nostra associazione – commenta, entusiasta, Massimo Passi, presidente de Il Poeta – perché ci aiuterà a inserire nel mondo del lavoro persone con disagio mentale. Attualmente abbiamo quattro ragazzi impegnati in opere di pubblica utilità. Quest’occasione, poi, è stata propizia per festeggiare i 24 anni di vita della nostra associazione e allora grazie agli sponsor e in particolare ad Autodemolizioni Dolfi, che ha messo a disposizione gadget e regali". Ricordiamo che Il Poeta è presieduto da Passi dal 2015, quando subentrò alla presidente storica Patrizia Ricci, prematuramente scomparsa. Un centinaio gli intervenuti, tanto calore e musica con i Principi Attivi, un duo pistoiese.

"Desidero rivolgere alcuni ringraziamenti: innanzitutto ad Autodemolizioni Dolfi per il costante e proficuo sostegno; poi agli altri validissimi sponsor e ai conduttori della serata, alla Lega Cooperative Toscana di cui facciamo parte, all’Asl e al reparto di Psichiatria con i quali collaboriamo fattivamente, a tutti coloro che ci danno una mano e infine il grazie più grosso, perdonatemi, va ai miei ragazzi lavoratori, per l’impegno che mettono in quello che fanno – conclude Massimo –. Grazie, grazie, grazie a tutti i presenti, che ci auguriamo si siano divertiti. Chiunque volesse avere maggiori informazioni sulla nostra attività, può chiamare il 347.8022783".

Gianluca Barni