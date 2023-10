50 anni di Manzari. La festa in agenzia

Festa grande per i 50 anni di attività a Pistoia, nel settore assicurativo, della famiglia Manzari. Anche i vertici istituzionali cittadini hanno preso parte a queste "nozze d’oro", insieme all’area manager e il manager di zona di Generali Italia, Fabio Moroni e Lenin Grilli, nonché ai delegati regionali di Anagina (Associazione nazionale agenti imprenditori assicurativi), Alessandra Andrei e Guglielmo Peri. Presenti anche molti clienti storici, legati alla famiglia Manzari da stima e affetto, oltre al personale amministrativo e commerciale, tutti uniti per un brindisi con gli agenti Francesco e Michela insieme al padre Michele.

Michele Manzari, in qualità di agente generale di Ina Assitalia, ebbe l’opportunità di trasferirsi da Matera a Pistoia nel lontano 1973, andando a rilevare una agenzia in precarie condizioni economiche e produttive e portandola a diventare una delle realtà assicurative più importanti della provincia. Nel 1998 il figlio Francesco fu nominato coagente e nel 2004 si affiancò a lui anche la sorella Michela, per portare avanti una tradizione familiare che era cominciata con il nonno Francesco addirittura nel 1929. Tra le tappe importanti della storia cittadina dei Manzari il recupero del fatiscente Convento del Carmine, grazie all’acquisizione e al restauro da parte di Ina Assitalia (fu sede dell’agenzia fino al 2016). Anche la nuova sede è frutto della ristrutturazione della vecchia carrozzeria Aurora in via Fermi, dove sono nati i più moderni locali a marchio Generali Italia, primaria compagnia mondiale, che nel 2013 ha acquisito Ina.

"Siamo pronti a continuare ad investire nel reclutamento e nella formazione di nuovi collaboratori da far diventare professionisti seri e competenti – afferma Francesco Manzari – e siamo pronti a farlo nella nostra città, Pistoia, per festeggiare altri traguardi insieme".