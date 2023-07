50 anni da ragionieri, ex alunni dell'Istituto Pacini di Pistoia ritrovano l'allegria della giovinezza

Non è mai troppo tardi per ritrovarsi, per ricordare insieme quei cinque anni trascorsi insieme, quella fetta indimenticabile di giovinezza che, una volta alla fine della quinta, ha lasciato, per tutti, il posto a nuove avventure. Ed eccoli: cinquant’anni da ragionieri... sono i compagni di classe della V sezione A dell’ Istituto Tecnico Commerciale Filippo Pacini di Pistoia che hanno festeggiato i 50 anni dal diploma, conseguito nel 1973. La festa è stata bellissima e, alla fine, ognuno ha ricevuto un album di foto ricordo dal 1968 a oggi. E non è finita qui, perchè si ritroveranno il prossimo anno per festeggiare...il cinquantunesimo.