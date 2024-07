400 mila euro per recuperare la stazione Fap

Con un bando sullo sviluppo della Montagna Italiana, l’Unione dei Comuni dell’Appenino Pistoiese, si è aggiudicata 400mila euro per il recupero della ex stazione Fap. Ne dà notizia il consigliere regionale Marco Niccoli (Pd). Il primo a commentare è Luca Marmo, sindaco di San Marcello Piteglio e presidente Ucap: "E’ una buona notizia, che attiva i lavori di recupero di una struttura che ci tiene insieme con Sambuca, Abetone, Pistoia, Orsigna e una rete territoriale che lega la montagna intera. La ex stazione Fap sarà il centro da cui si snoderanno iniziative e mobilità. Da un punto di vista più ampio, anche da e per la pianura Toscana e per l’Emilia Romagna, attraverso il collegamento ferroviario. Il progetto è stato fatto ed è quello presentato per ottenere il finanziamento, il suo costo totale è previsto in 640mila euro, di questi l’Unione dei Comuni ne metterà a disposizione 40mila, quindi ce ne sono da reperire ancora 200mila. Con la disponibilità attuale potremo salvaguardare il fabbricato che, è bene ricordarlo è tutelato dalla soprintendenza e dovrà essere mantenuto come da progettazione originaria". La stazione del "trenino" inizio la sua indimenticata attività, un lunedì del 1926, era il primo giorno d’estate, per cessarla nel 1965 con la dismissione della linea. Il suo lento deterioramento è stato e tuttora è, una ferita per tutta la Montagna. Quando, nel 2020, l’assessore Sabella annunciò che stava prendendo forma un progetto di recupero, la notizia venne accolta con grande favore. Allora si parlò di una spesa stimata, tra acquisto e ristrutturazione, di 200mila euro, a cui avrebbe contribuito la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Andrea Nannini